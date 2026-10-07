Cantante pureó el tipazo que tiene de hijo El rey de la casa cumple años y su viejo querido, Jaime Zacher, como siempre bohemio, le dedicó unas lindas palabras en su red social, “cumple 10 año…

El rey de la casa cumple años y su viejo querido, Jaime Zacher, como siempre bohemio, le dedicó unas lindas palabras en su red social, “cumple 10 años Esteban Raynard. ¿Cómo puede cambiar tanto nuestras vida? ¿Cómo nos cuesta recordar cómo era antes? Su llegada fue como nacer de nuevo para ser testigos agradecidos de la vida”, dicen en el inicio del texto a su hijo.

“Su sonrisa es combustible para el motor de la vida, su empatía y solidaridad nos conmueve a papá y mamá. El mejor hermano mayor que pudo tener Frida. Feliz cumpleaños hijo de nuestro amor”, dijo el papá orgulloso de su hijo que está de cumple.