Cerro oficializó la salida de cinco jugadores El propio presidente confirmó que Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Cristhian Paredes, Robert Piris da Motta y Abel Luciatti han quedado separados del plantel.

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, realizó este mediodía una conferencia de prensa en la cual confirmó que cinco jugadores han sido separados del plantel azulgrana dirigido por Gustavo Costas, siendo estos Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Cristhian Paredes, Robert Piris da Motta y Abel Luciatti.

“La directiva y el pueblo azulgrana no están conformes con los resultados que se están dando. Esto viene de una observación que hemos venido haciendo desde febrero. Creemos que llegó el momento de un cambio profundo dentro del club”, fue lo expresado por Reguera ante los periodistas.

Aseguró que “Hemos mantenido reuniones individuales con jugadores y la comisión directiva ha decidido que el ciclo de estos jugadores ha terminado en el club”. Todo esto ocurre luego de la humillante derrota ante 2 de Mayo en La Nueva Olla el pasado lunes, que dejó al Ciclón prácticamente fuera de la lucha por el título.

Después del encuentro, la tensión también se trasladó a las inmediaciones del estadio, donde integrantes de la hinchada organizada buscaron hablar con los jugadores.