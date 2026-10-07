¡Chákeee! otra vez se viene el temporal hína La Dirección de Meteorología lanzó la advertencia ante la llegada de un nuevo sistema de tormentas que afectará al país entre este jueves y viernes. …

La Dirección de Meteorología lanzó la advertencia ante la llegada de un nuevo sistema de tormentas que afectará al país entre este jueves y viernes. Se esperan lluvias abundantes, fuertes ráfagas de viento y caída de granizos, aunque no en todos los departamentos con la misma intensidad.

Según el pronóstico, en gran parte de la Región Oriental podrían caer entre 90 y 120 milímetros de lluvia, incluso más en algunos puntos. También se prevén vientos de hasta 100 km/h y granizadas puntuales.Ojo con el sur: las granizadas más fuertes se esperan en Ñeembucú, Misiones e Itapúa, seguidas por Guairá y Paraguarí.

El temporal irá llegando por zonas:

Madrugada del jueves: Ñeembucú y Misiones.

Mañana: Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Guairá y Alto Paraná.

Tarde: Central, Asunción, Cordillera, Caaguazú, Presidente Hayes y Boquerón.

Noche: San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay.

Madrugada del viernes: Alto Paraguay. Para Presidente Hayes, Concepción y el sur de Alto Paraguay se esperan lluvias de entre 50 y 90 mm, vientos de hasta 70 km/h y granizos puntuales.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, dijo que la dinámica del temporal será parecida a la registrada el sábado pasado, aunque no se espera que alcance el nivel de destrucción de aquel fenómeno. En Asunción y alrededores también podrían registrarse lluvias y tormentas, pero no serían las zonas más castigadas por los “cascotes” de hielo.