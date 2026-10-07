Cinco separados en el Ciclón La directiva tomó la decisión de aplicar un “recorte” al plantel que comanda Gustavo Costas.

Tras una reunión que duró más de tres horas, la directiva de Cerro Porteño decidió separar del plantel a cinco futbolistas por bajo rendimiento, mientras se analiza si podría haber o no rescisión de contrato. Los jugadores que integran la lista son: Cecilio Domínguez, Cristian Paredes, Abel Luciatti, Robert Piris Da Motta y Juan Manuel Iturbe.

En principio se informó que siete serían los apartados, pero finalmente Blas Riveros y Jorge Morel fueron citados para resolver temas salariales y personales y siguen en el plantel.

Un “Tiburón” podría sumarse para reforzar

Roberto “Tiburón” Torres, hombre de la casa y entrenador que supo ser campeón con Cerro Porteño, se habría reunido con el presidente Blas Reguera para estudiar la posibilidad de llevar su experiencia al Ciclón nuevamente. Eso sí, desde Barrio Obrero se aclaró que el puesto de Gustavo Costas está seguro y que lo de “Tiburón” sería más para un cargo de gerente deportivo y que pueda aportar desde esa posición al plantel. Por ahora no hay nada oficial con respecto a esa posibilidad de ninguna de las dos partes.