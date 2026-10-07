Cristiano he’i que su entrenador no cumplió con su palabra La figura de la Selección de Portugal aseguró que el DT Jorge Jesús no cumplió con lo que le había prometido y por eso abandonó el equipo en plena Liga de Naciones.

La novela de Cristiano Ronaldo y su partida de la Selección de Portugal por un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús continúa y no parece detenerse. Ahora, el astro portugués salió a hablar asegurando que el DT no cumplió con su palabra respecto a lo que le había prometido originalmente.

El jugador tiroteó contra el técnico por no alinearlo en Oslo tras haber calentado durante media hora, e incluso afirmó que este habría teniendo una actitud llena de “agresividad” para con él y que cree no se merece. Pese a todo esto, Cristiano siguió mostrándose “disponible” para volver a jugar con la selección.

Cristiano, que abandonó la concentración de la selección portuguesa el pasado miércoles, afirmó en un comunicado publicado por la prensa portuguesa que le habían dicho que jugaría 30 minutos contra Noruega, algo que finalmente no ocurrió.

“El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, escribió la ex figura del Real Madrid.

Finalmente, Cristiano dijo: “pido perdón a los portugueses una vez más, pero el incumplimiento de la palabra tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ahí, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui”.