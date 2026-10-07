¡Delirante! Vuelve la comedia ganadora del Premio Edda de los Ríos

Los amantes del teatro nacional están más que felices con la vuelta del espectáculo de humor más visto y ganador del Premio Edda de los Ríos como el Mejor Show de Humor 2025 del humorista y comediante Gustavo Cabaña.
Se trata de la obra “Gustavísimo” Edición Limitada que sube al escenario con nuevos skechts, monólogos renovados, con nuevos personajes, coreografías, sorpresas, premios y mucho humor por sobre todas las cosas.
El espectáculo se va a estrenar el próximo 23 de octubre en el Teatro Latino, y contará con un staff de bailarines de primer nivel avei, bajo la dirección de Francisco Arce.