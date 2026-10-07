¡Delirante! Vuelve la comedia ganadora del Premio Edda de los Ríos Gustavo Cabaña sube de nuevo al escenario con su propuesta de humor “Gustavísimo” en el Teatro Latino.

Los amantes del teatro nacional están más que felices con la vuelta del espectáculo de humor más visto y ganador del Premio Edda de los Ríos como el Mejor Show de Humor 2025 del humorista y comediante Gustavo Cabaña.

Se trata de la obra “Gustavísimo” Edición Limitada que sube al escenario con nuevos skechts, monólogos renovados, con nuevos personajes, coreografías, sorpresas, premios y mucho humor por sobre todas las cosas.

El espectáculo se va a estrenar el próximo 23 de octubre en el Teatro Latino, y contará con un staff de bailarines de primer nivel avei, bajo la dirección de Francisco Arce.