Detienen a la mamá de Khael cuando intentaba salir de la estancia La madre del pequeño Khael, de 3 años, fue detenida este miércoles luego de intentar abandonar la estancia ubicada en la zona de General Díaz, depart…

La madre del pequeño Khael, de 3 años, fue detenida este miércoles luego de intentar abandonar la estancia ubicada en la zona de General Díaz, departamento de Presidente Hayes. La Fiscalía tomó la decisión mientras continúa la intensa búsqueda en el Chaco.

La mujer fue trasladada hasta la sede policial de la zona, según confirmó el comisario Juan Galeano a C9N.

La decisión de la Fiscalía se da en medio de una investigación que cada vez genera más interrogantes, ya que los equipos de búsqueda llevan varios días recorriendo la zona sin encontrar señales del pequeño.

Además, la Interpol activó una alerta amarilla para ampliar la búsqueda a nivel internacional y verificar la posibilidad de que Khael haya sido trasladado fuera del país.

Los rastrillajes realizados en la estancia y sus alrededores prácticamente agotaron las posibilidades de encontrar al pequeño en ese sector. Ante esto, los investigadores analizan otras hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido.

Durante los trabajos de búsqueda, integrantes de las fuerzas de seguridad también mencionaron el comportamiento de la madre y señalaron que, según sus observaciones, habría mostrado poca colaboración con el operativo.

La investigación continúa y las autoridades buscan esclarecer qué pasó con Khael y dónde se encuentra el pequeño.