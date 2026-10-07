Doctor aclara sobre el famoso “kambyrujere” Tras la muerte de una niña que tenía supuestamente kambyrujere se armó todo un guyryry. Doctor aclara la sitú.

Dolor e incertidumbre en Concepción tras la misteriosa muerte de una bebita de tan solo 2 añitos. La menor fue hallada sin vida en brazos de su joven madre de 20 años en el barrio San Luis de Concepción.

La mamá contó que la bebé tenía ndaje kambyrujere y py’aruru, por lo que le hacían rezos y le daban remedios yuyos. La ciudadanía aguarda con el corazón en la boca el resultado de la autopsia en la morgue.

Quien salió al paso del tema es el médico Robert Núñez, director del Policlínico de Asunción quien quiso aclarar la verdad científica sobre esta vieja creencia. El doctor advirtió que el estómago jamás “se da vuelta” ni una pierna se acorta como dice la gente.

“Los síntomas que muchas familias atribuyen al kambyrujere son síntomas gastrointestinales que pueden aparecer por diferentes causas, entre ellas una gastroenteritis aguda, que da diarrea, vómito, decaimiento, fiebre” dijo el doctor, quien agregó que esos síntomas corresponden a infecciones que deshidratan rápido a los niños.

Llevar a médico ñana es peligro mortal

El doctor Nuñez alertó que llevar a los niños junto al “médico ñana” en vez del hospital es un peligro mortal.

“Muchas familias recurren a prácticas tradicionales, como masajes, maniobras para ‘acomodar’ al niño o le dan de tomar infusiones.

El problema aparece cuando estas prácticas reemplazan la evaluación médica o retrasan una consulta" dijo, además de aconsejar que no se debe realizar masajes en el estómago, ni darle de tomar yuyos. “Porque mientras esperamos que ‘se acomode’, el niño puede estar deshidratándose o atravesando una enfermedad que necesita atención.

Las creencias culturales forman parte de nuestra identidad y merecen respeto, pero cuando un niño está enfermo, una creencia no puede sustituir una evaluación médica" concluyó el doctor quien pidió no esperar hasta lo último para llevar al peque al hospital.