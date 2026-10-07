¡Eguatamina! Lince trucho se metió a escuela para dar charla sobre sexualidad El fulano se fue llegando a la escuela como si nada. He’i que era un oficial lince que se dedica a dar charlas sobre orientación sexual en las casas …

El fulano se fue llegando a la escuela como si nada. He’i que era un oficial lince que se dedica a dar charlas sobre orientación sexual en las casas de estudios.

Entró, pasó al aula y soltó todo su repertorio. La directora de la institución olió que algo no estaba bien y, aprovechando que la comisaría estaba cerca, se fue a averiguar qué onda. Nadie supo qué decir, por lo que ella volvió con los uniformados y le pillaron todito: ¡era un poli mau!

Para colmo el poli trucho quiso cobrar 1 millón de guaraníes por dar la charla ndaje.

Al vichear la data que se tenía del muchacho, de 22 años, saltó que sobre el mismo pesa ra’e una prohibición de salir del país por un proceso con el que carga.