Tobías Cervera, goleador ñarõ del “Gallo Norteño”, habló acerca de lo que fue el triunfo en cancha cerrista y dejó en claro que están con “la ilusión por las nubes” opoi el pelotero luego de ser consultado sobre ganar el Clausura. El autor del primer gol del 2 de Mayo avei reveló a Crónica sobre el origen de su celebración, señalando que “el festejo con los brazos abiertos es por mi hija Pilar” y no como el rollo creyó que le copió a PZ.

“Ahora ya tiene un año y medio, pero ni bien nació ya hacía esos gestos con las manos, tengo un par de fotos ahí de ese estilo y con mi mujer decidimos que el primer gol acá en el 2 de Mayo sea dedicatoria a ella y a partir de ahora va a ser ese el festejo”, explicó el delantero.

Cervera también he’i que recordó a su abuelo tras convertir y mencionó que “hace poco perdí a mi abuelo. El primero que se me vino a la cabeza fue él, antes del partido también le pedí que me ayudara, me dé fuerzas, bueno también en lo personal lo venía necesitando ya que tuve un arranque de año no muy positivo, volver a hacer un gol después de tanto tiempo me ayuda bastante, me da confianza, sabiendo también que era un partido complicado y teníamos que ganar para seguir en la pelea”, agregó.

“Eduardo se llamaba mi abuelo, no fue jugador profesional, sí amateur, pero siempre me aconsejaba, cada vez que lo veía me daba esa tranquilidad con la que él vivía todos los días y, bueno, fui creciendo con él, con sus consejos, hasta el día de hoy lo recuerdo de esa manera. Ahora me guía desde otro lado, siempre lo tengo presente”, siguió.

Acerca del sueño de campeonar que tiene la perrada del “2”, opoi que “cómo no se van a ilusionar si le pudimos ganar a los grandes, en dos fechas se viene nuevamente Olimpia, obviamente la ilusión está por las nubes, imaginate nosotros también como grupo haber ganado en cancha de Cerro es un envión anímico muy grande para nosotros y para la gente”, cerró el también seleccionado de Siria, ya que se nacionalizó por tener raíces por parte de sus abuelos del lado materno.