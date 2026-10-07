“El plan era matar a las 2 mujeres y luego al exnovio” Analizan trasfondo del crimen de Eusebio Ayala.

Nuevos y macabros detalles revelan la frialdad con la que planeaban una sangrienta masacre. Los sabuesos descubrieron que los sicarios querían eliminar a las dos mujeres para no dejar pistas.

El plan era liquidar a las chicas primero para luego ir a cazar al exnovio de una de ellas. El comisario Abel Cantero confirmó que una de las víctimas pilló a uno de los sospechosos por llamada.

Al verse descubiertos por teléfono, los desalmados actuaron con extrema crueldad para borrar rastros. Las dos mujeres eran vistas simplemente como un obstáculo para llegar hasta su siguiente objetivo.

Los asesinos cambiaron su plan sobre la marcha y ejecutaron el sangriento hecho sin piedad alguna. La Policía continúa trabajando duro para armar todito el rompecabezas de este espantoso crimen.

Los investigadores buscan determinar la participación exacta de cada uno de los implicados en la banda. Toda la perrada exige justicia para que estos monstruos pudran sus vidas tras las rejas.