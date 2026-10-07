¡Eposiblena! Cantante dijo que ya no existen los caballeros La cantante Sabrina Montes comentó durante el programa de stream “Noche de Furia” que casi no existen más los tipos caballerosos ndaje.

La cantante Sabrina Montes comentó durante el programa de stream “Noche de Furia” que casi no existen más los tipos caballerosos ndaje.

Y eso que ella ni bien sale de viaje y a la vuelta katu ni que decir se pasa mensajeando o llamando a su chuli para saber que onda, pero la gentileza de irse a esperarla al llegar ¡hule!.

La cantante he’í que ella viajó el año pasado unas 11 veces para realizar sus presentaciones a curepilandia y su chuli ¡se fue una sola vez a buscarla en el aeropuerto!.

“Nunca nadie me buscó del del de la terminal o o del aeropuerto, una sola vez sí. Esta vez así de una, él estaba ahí esperándome, y me llevó a mi casa, me acarreó la valija gigante, tipo entró, llevó a mi pieza”, tiró la artista.