¡Eposiblena! Cantante dijo que ya no existen los caballeros

La cantante Sabrina Montes comentó durante el programa de stream “Noche de Furia” que casi no existen más los tipos caballerosos ndaje.
Y eso que ella ni bien sale de viaje y a la vuelta katu ni que decir se pasa mensajeando o llamando a su chuli para saber que onda, pero la gentileza de irse a esperarla al llegar ¡hule!.
La cantante he’í que ella viajó el año pasado unas 11 veces para realizar sus presentaciones a curepilandia y su chuli ¡se fue una sola vez a buscarla en el aeropuerto!.
“Nunca nadie me buscó del del de la terminal o o del aeropuerto, una sola vez sí. Esta vez así de una, él estaba ahí esperándome, y me llevó a mi casa, me acarreó la valija gigante, tipo entró, llevó a mi pieza”, tiró la artista.