¡Éxitazo! Mirá cuánto recaudó el festival solidario en apoyo al Locutor Número Dos El monto recaudado fue socializado por el organizador del evento, Sergio Fabián, quién agradeció a los músicos nacionales y del exterior que dijeron sí a la convocatoria y a todo el pueblo paraguayo que apoyó la iniciativa solidaria.

Los organizadores destacaron el gran acompañamiento y amor que demostró el pueblo paraguayo para ayudarle al querido locutor más querido del país.

“Tengo que agradecer primeramente a los músicos que se pusieron la camiseta para ayudar al amigo, al hermano, a mis hijos, a todo los auspiciantes y les cuento con mucho orgullo que logramos recaudar la suma de 230.960.000 guaraníes que le vamos a entregar a la familia para ser destinado a su recuperación”, explicó primeramente Sergio Fabián, organizador del festival.

Upei dijo, “vamos a pedir clemencia a la justicia para lograr su libertad para el amigo que se encuentra privado de su libertad, vamos a pedir a la Fiscalía que vea todas las pruebas de su inocencia, Hugo Javier pecó en su inocencia o fue demasiado confianzudo pero vamos a pedir su libertad. Él no está bien, el pueblo vio su estado de salud y vamos a seguir apoyandolo para recuperar su salud y su libertad”.

También tomó la palabra la hermana del locutor, la señora Margarita González, quién agradeció de corazón todo el apoyo y amor demostrado hacia su hermano. “Hace un mes que le paso a mi hermano, el cariño y el amor que le demostraron nos llena de satisfacción, la palabra gracias es demasiado pequeño por todo lo que sentimos”.