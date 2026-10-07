Fiscalía pide juicio oral para el caso Dalia López - Ronaldinho Acusaron formalmente a la empresaria por falsificación de documentos.

Tremendo martillazo judicial se le viene encima a la empresaria Dalia López tras seis largos años de novela. Los fiscales le chantaron una acusación mbarete y pidieron mandar a la doña directo a un juicio oral y público.

Le acusan de ser la mente maestra detrás de las cédulas y pasaportes truchos dados a Ronaldinho y su hermano. Según los sabuesos, la doña pagó unos 19.000 dólares a los gestores para cocinar los papeles apócrifos.

Los documentos adulterados con la foto y firma del astro brasileño fueron enviados raudamente a Río de Janeiro. Con esos papeles falsificados, “Dinho” y su hermano entraron al país en marzo de 2020 y terminaron en la celda.

La Fiscalía descubrió que la investigada coordinó todito el esquema bien de cerca desde el año 2019. Incluso se pilló que estando prófuga de la justicia la mujer logró acceder a copias de la carpeta fiscal.

Actualmente la empresaria cumple arresto domiciliario bien vigilada con una tobillera electrónica en la pata. La perrada aguarda la audiencia preliminar para ver si la acusada se sienta finalmente en el banquillo.