¡Fútbol y política! “Carlucho” Martini dijo que empieza el campeonato para Sole Núñez La nueva intendenta de Asunción estuvo invitada en el noticiero central del canal Trece.

El conductor del Noticiero del canal Trece Carlos Martini compartió en redes un mensaje para sus seguidores sobre la visita en el set de la nueva intendenta de Asunción, Soledad Núñez.

“En el noticiero del Trecedel mediodía de este martes estuvo invitada la intendenta electa de Asunción, Soledad Núñez. Sus respuestas fueron claras y seguras, sin titubeos, es una excelente profesional, se nota que ya se empapó de los temas urgentes de una Asunción que esta destruida. En pocos días comienza el campeonato (al asumir) que tendrá una duración de cinco años”, tiró Carlucho en Instagram.

El comunicador explicó el paralelismo de la política con el fútbol, deporte que apasiona mucho a Martini, “en el fútbol es esencial mantener la regularidad a lo largo del torneo y conseguir la mayor cantidad de victorias para lograr el titulo. Por supuesto que en el camino habrá derrotas y empates. Pues bien, Soledad comienza el torneo con su equipo en pocas semanas, será la hora de la verdad. Habrá que ir consiguiendo buenos resultados para llegar al campeonato. La política y el amor son igualitas al fútbol: se gana, se pierde y se empata”.

Y finalmente posteó, “lo importante es ganar la mayor cantidad de partidos será el desafío de Soledad y su equipo. Les deseo muchos éxitos”.