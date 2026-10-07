¡Hesúkena! Atacaron a tiros la camioneta de un creador de contenidos El vehículo de Rodrigo Colmán fue baleado con un 22’i por dos sujetos que se desplazaban en una moto ndaje.

Un mal trago para el creador de contenidos encarnaceno Rodrigo Colmán, conocido avei en las redes sociales como “Che compañero kué”.

Colmán hace días que estrenó una feroz camioneta doble cabina, y ayer fue baleado por desconocidos.

“Che compañero kue” fue a un local gastronómico para cenar y fue avisado por los guardias que su rodado fue atacado a tiros por dos desconocidos que se desplazaban sobre una motocicleta. Uno de los disparos impactó por la carrocería de la camio y el otro falló ndaje, según el relato de uno de los guardias.

Colmán compartió el mal momento que le tocó y se le vio visiblemente afectado por lo acontecido. “¡A quién pio yo le debo mba’é?, ¿de quién pio yo hablo chera’a?, yo vendo pendrive, hago publicidad, ¿a quién pio le fallé para que me disparen?”, tiró el creador digital.

Luego mostró donde pegó el proyectil, “de un ventido’i esto es”.

“Batallé yo solo haciendo show, ya hace un año que estoy haciendo animación en casi todos los escenarios más grandes de Paraguay, pero yo tengo un corazón que jamás va a lastimar a mi prójimo y menos lo material”, exclamó finalmente en su historia de Instagram.

“Cuídate mucho joven, soy madre también y te deseo mucha suerte, que te cuide siempre que Dios te bendiga siempre”, “gente envidiosa fuerza y a cuidarte mucho porque te envidian muchacho”, “qué triste es que te pasó hermano ojalá ese tipo que se arrepienta”, escribieron los cibernautas para solidarizarse en las redes con Rodrigo.