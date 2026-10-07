Hugo Adrián feliz por su debut goleador en la Albirroja El delantero de Nacional debutó en la Selección Paraguaya el pasado viernes ante Colombia y marcó el único gol que se tradujo en la victoria.

Hugo Adrián Benítez, delantero del Club Nacional, volvió a Paraguay luego de su participación en los amistosos que disputó la Albirroja ante Bolivia y Colombia. El jugador fue uno de los más destacados, ya que apenas en su debut como titular marcó el único gol que dio la victoria a la Albirroja sobre el combinado cafetero el pasado viernes.

Hugo se mostró sumamente feliz y manifestó a los medios: “Me recibieron de la mejor manera, también me dio el cariño y la confianza, por suerte pude convertir también. Creo que me sentí muy bien, sé la característica que tengo al lado mío, tenerle a Enciso, Hugo Cuenca, Diego Gómez. Me siento muy feliz con ellos, de ese lado también me siento muy contento”.

También manifestó que siempre es importante para un jugador de su puesto anotar, diciendo “creo que cada delantero, jugador, que nos estamos yendo queremos hacer gol, lastimosamente a ellos no se les estaba dando. Me siento muy feliz por poder convertir y feliz a trabajar más ahora”.