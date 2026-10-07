Maltrato animal: ¿qué hacer si sos testigo? Si alguna vez te toca ver que un perro, gato u otro animal está siendo maltratado, podés denunciar el hecho sin moverte de tu casa. En Paraguay exist…

El maltrato a mascotas se puede denunciar desde el celu. (Infomascota)

Si alguna vez te toca ver que un perro, gato u otro animal está siendo maltratado, podés denunciar el hecho sin moverte de tu casa. En Paraguay existe un sistema digital para reportar estos casos y pedir la intervención de las autoridades.

El primer paso es ingresar al Portal de Denuncias del Gobierno y acceder con la Identidad Electrónica. Luego, seleccioná la opción “Denuncia Maltrato Animal”.

Ahí tenés que contar con claridad qué pasó, indicar la dirección o el lugar exacto donde está ocurriendo el maltrato y aportar todos los datos que tengas.

Si lograste sacar fotos o videos, no los borres y adjuntalos a la denuncia. También podés aportar información sobre el supuesto responsable o personas que hayan visto lo ocurrido.

Una vez que completes el formulario, recibirás un número de seguimiento para consultar el estado del caso.

En situaciones graves, también podés recurrir directamente a una comisaría o a la unidad fiscal más cercana.