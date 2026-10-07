Nació y vivió en La Colmena 30 años, ahora es embajadora del ñandutí en Japón Enseña la cultura guaraní a unos 130 alumnos en suelo nipón.

Orgullo guaraní tejiendo historia y tradición en las tierras del lejano Oriente. La doña Elena Iwatami llevó el hermoso arte del ñandutí al Imperio del Japón. Nacida en La Colmena, departamento de Paraguarí, aprendió a tejer en Asunción tras casarse con su esposo japonés.

“Desde el 2010 enseño a tejer ñandutí en Saitama, una ciudad cercana a Tokio. Tengo más de 130 alumnas y le enseño a utilizar el milenario arte del tejido. Las japonesas quedaron fascinadas con los vivos colores y el significado de los dechados. En 2022 fundé la Asociación de Ñandutí en Japón para proteger la técnica original paraguaya”, explicó la embajadora paraguaya a Crónica.

Sobre el gusto del público oriental dijo que “a las japonesas les llama la atención por los colores”. Añadió que el arte tiene un aprendizaje infinito porque “hay más de 350 dechados antiguos”.

Explicó que “las artistas cuando ejecutan el arpa se ponen vestido de ñandutí y eso fue lo que causó furor en Japón”. Por otra parte, explicó que realiza viajes pedagógicos a nuestro país con sus alumnas para adentrarse más a fondo sobre el origen del ñandutí.

“Empecé a hacer viajes desde el 2016 a los talleres de las ciudades de Yguazú, Alto Paraná, Luque e Itauguá. Algunas no entiende el idioma pero mirando el ñandutí ya entienden”, aseveró.

Elena Iwatami, tiene 130 alumnas a las que le enseña ñandutí en Japón.

Lanzó su libro

La paraguaya ha elaborado libros didácticos sobre el ñandutí y pudo realizarlo en español y recibió mucha ayuda para ello. “Hice el lanzamiento en la Cancillería, el embajador Toyotoshi me ayudó para ello y también recibí la colaboración de mi esposo. La finalidad es que el material llegue a las escuelas y colegios para que tengan en la biblioteca.

Embajadora guaraní en tierras orientales

Las japonesas elaboran bellos accesorios e indumentarias respetando la técnica paraguaya y mediante eso se va expandiendo la cultura paraguaya en uno de los países más desarrollados del mundo. Una guapa compatriota con raíces orientales que hace flamear bien alto nuestra tricolor con su aguja e hilo.