No es un dinosaurio morado, pero se llama Barney y necesita una familia El pequeño Barney de apenas 2 añitos busca una familia que lo adopte. En realidad él tenía una familia, pero lo devolvieron porque quería jugar.

El pequeño Barney de apenas 2 añitos busca una familia que lo adopte. En realidad él tenía una familia, pero lo devolvieron porque quería jugar.

Según la cuenta oficial del albergue Huellitas Paraguay, a Barney le “encanta salir a caminar, correr, jugar con la pelota y estar haciendo cosas todo el tiempo. Es joven, tiene energía y quiere jugar. La familia que lo adoptó no tuvo la paciencia para acompañar esa etapa y decidió devolverlo”, escribieron con mucha tristeza.

Además aclararon que adoptar es llevar a un firu a tu casa esperando que se adapte perfectamente. “Adoptar también es tener paciencia, conocer su personalidad, enseñarle rutinas, sacarlo a pasear y entender sus necesidades. Barney no hizo nada malo. Solamente estaba siendo Barney. Él no es un rescate de Huellitas, pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que un perro tan hermoso puede terminar nuevamente en la calle por algo tan absurdo”.

Por eso se busca una casita y una familia activa, que disfrute de los paseos, que juegue con él y, principalmente, que entienda que adoptar significa asumir un compromiso.

Para quien quiera adoptar a Barney puede contactar al 0971 720 773