Ojetopa muerto a un karai en San Alberto El trasfondo sería un lío de polleras ndaje.

Un que terminó en tragedia dejó sin vida a un hombre en el distrito de San Alberto. Valdecir M. C. (52) fue hallado en la sala de su casa bañado en sangre tras una mortal estocada.

El ataque oiko cerca de la medianoche en la zona de Gleba 8 y el puñal le dio directo en el pecho. La primera hipótesis de los sabuesos apunta a que el trasfondo del brutal hecho sería un lío de polleras.

Las primeras averiguaciones señalan a su propia pareja como la principal sospechosa del sangriento ataque. Trascendió además que el arriero supuestamente ya le había prendido fuego a la vivienda de la doña tiempo atrás.

Ese antecedente entre la pareja ahora forma parte clave de la investigación de los fiscales. Agentes de la comisaría local y Criminalística llegaron al sitio para levantar las evidencias del crimen.

El Ministerio Público interviene con todo para aclarar las circunstancias exactas de la fatídica noche. Toda la perrada de la zona quedó de una pieza ante el horrendo desenlace de esta historia de amor y odio.