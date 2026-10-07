Okaipaite auto de un prójimo Ocurrió en un barrio del distrito de María Auxiliadora.

Un feroz incendio envolvió por completo a un automóvil en pleno barrio San Juan del distrito de María Auxiliadora. El coche Toyota Caldina, perteneciente a Hernán B. V., ardió todito sobre la calle Tembey.

Las lenguas de fuego se apoderaron del rodado en un abrir y cerrar de ojos, asustando a la perrada del barrio. Los vecinos salieron a mirar desesperados el humo y llamaron volando a los bomberos voluntarios de la zona.

Los rescatistas acudieron al toque para batallar contra las llamas hasta lograr sofocar la quemazón. Por fortuna no se registraron heridos ni lesionados que lamentar, solo daños materiales en el vehículo.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron el cortocircuito o la falla del fuego. El propietario quedó de una pieza al ver cómo su móvil terminaba reducido a cenizas en plena calle.

Los bomberos hicieron un llamado a la perrada para revisar siempre la parte eléctrica de los vehículos. Un mba’e vai que por suerte solo dejó un susto gigante y ningún lesionado entre los presentes.