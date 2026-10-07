Paraguay e Israel se dan la mano para mejorar la salud Paraguay e Israel firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar juntos en temas de salud y medicina. El documento fue firmado en Jerusalén por el …

Paraguay e Israel firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar juntos en temas de salud y medicina. El documento fue firmado en Jerusalén por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la presencia del vicepresidente Pedro Alliana.

La idea es que ambos países compartan conocimientos y experiencias para fortalecer los hospitales y la atención primaria, mejorar el tratamiento de enfermedades y facilitar el acceso a medicamentos y nuevas tecnologías.

También se prevé avanzar en salud digital, sistemas de información médica y preparación ante situaciones de emergencia.

El acuerdo será llevado adelante con la participación de los Ministerios de Salud de ambos países y busca, según la Cancillería, mejorar la atención y beneficiar a la población de Paraguay e Israel.