Paraguay sube al puesto 33 del Ranking FIFA La Albirroja sigue escalando lentamente en la clasificación a nivel mundial luego de los últimos amistosos.

La FIFA realizó una nueva actualización de su Ranking de selecciones, esta vez la correspondiente al mes de octubre, con buenas noticias para la Selección Paraguaya, la cual viene de ganar sus tres amistosos más recientes, ante Bolivia, Colombia y los New York Red Bulls, el último con ocho goles convertidos.

Al parecer estas victorias han tenido su peso, ya que la Albirroja pasó al puesto número 33 luego de haber estado en el 34 justo después del último Mundial, en donde se tuvo una actuación destacada derrotando a dos selecciones europeas: Turquía y Alemania, a esta última dejándola sorprendentemente fuera de la Copa por penales.

Paraguay se encuentra preparándose para lo que será la próxima Copa América en 2028, además de las Eliminatorias que disputará para mantenerse en nivel de competencia, ya que ya se encuentra clasificada a la Copa del Mundo de 2030.