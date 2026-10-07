Río Paraná sigue creciendo y pone en alerta a vecinos de Ciudad del Este El río Paraná sigue ganando altura y los vecinos del barrio San Rafael de Ciudad del Este están con el ojo puesto en el agua. Itaipú mantiene un moni…

El río Paraná sigue ganando altura y los vecinos del barrio San Rafael de Ciudad del Este están con el ojo puesto en el agua. Itaipú mantiene un monitoreo constante ante la crecida prevista para los próximos días y ya verifica las zonas que podrían quedar afectadas.

Técnicos de la Binacional recorrieron el barrio y comenzaron a instalar reglas graduadas para que los pobladores puedan controlar fácilmente hasta dónde está llegando el agua.

El aumento del Paraná también genera un efecto de remanso en el arroyo Acaraymí, lo que podría hacer que el agua avance hacia las viviendas ubicadas en las zonas más bajas.

Según las estimaciones, entre 12 y 15 casas podrían verse afectadas entre el jueves y el viernes. Por eso, Itaipú ya está coordinando con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) las tareas de asistencia y una eventual evacuación de las familias.

El nivel del río en la Estación Hidrométrica del Puente de la Amistad ya superó los 107 metros sobre el nivel del mar, mientras que las proyecciones indican que podría superar los 109 metros en los próximos días.

Desde Itaipú señalaron que seguirán actualizando los datos diariamente, porque el comportamiento del río puede cambiar de acuerdo con las condiciones hidrológicas aguas arriba.