San-doval El “Tanque” rescató a Olimpia de lo que parecía una inminente caída ante Nacional. Fue 1-1 en Sajonia y ahora el Decano comparte la punta con Libertad.

El partido lo dominó casi por completo Olimpia, pero casi lo terminó perdiendo. La Academia golpeó primero, aguantó hasta donde pudo, le complicó la vida al Decano, pero apareció el “Tanque”, Hugo Sandoval, para salvar al equipo de “Vitamina” y que un 1-1 cierre la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

Desde el arranque el Franjeado se hizo dueño de la pelota y del trámite, pero se cansó de tirar malos centros y se lucieron los centrales del “Trico”.

Olimpia tenía el balón, pero sin ideas, tanto así que Franco Alfonso la pierde en tres cuartos de cancha, pase adelantado para Bailone que abre para Orlando Gaona Lugo que se metió al área y definió ante la salida de Lentinelly para el 1-0, pasado el cuarto de hora de juego.

Desde ahí fue todo del equipo de “Vitamina”, pero siempre con el mismo pecado: malos centros. Y eso que la Academia tuvo que recurrir a su tercer arquero, Elías Villar, debido a una dura lesión que sufrió Gerardo Ortiz a mitad del primer tiempo.

Ya en el arranque del complemento el “Tanque” saltó al campo de juego y ya con dos puntas, cayeron más centros, casi siempre con el mismo resultado.

Hasta que… A los ‘75, tiro de esquina de Richard Sánchez y cabezazo letal de Hugo Sandoval para que el Defensores estalle con el grito de rabia contenida.

Ya con el empate Olimpia fue a buscar el triunfo, Nacional también se animó más, la más clara estuvo en los pies de Eduardo Delmás, pero su remate lo sacó Gastón Benítez casi en el área chica, y el 1-1 quedó sellado.

Ahora, la punta sigue pintada con los colores blanco y negro, pero compartida entre Libertad y el Decano, gracias al cabezao salvador del “Tanque”.