Título: En medio del feroz bolonqui que dejó la derrota ante 2 de Mayo en Barrio Obrero, Juan Manuel Iturbe dio la cara y contó su verdad. “Me siento responsable”, tiró.

Se pudrió todo en Barrio Obrero. El 2-0 que le aplicó el “Gallo Norteño” al Ciclón fue la gota que colmó el vaso en este momento feo que vive el equipo de Gustavo Costas.

Los hinchas se juntaron para reclamarle al plantel la falta de fútbol y actitud. Acusaciones de todo tipo llegaron hacia los jugadores, de que no se cuidan, de que juegan piqui a escondidas y hasta que farrean sin importarles el presente del club.

Ante esta ola de troces, el que dio la cara fue Juan Manuel Iturbe, uno de los “preferidos” de los hinchas a la hora de descargarse. “Itu” reconoció que están en falta y aceptó su responsabilidad.

“Hoy la situación es dolorosa y está muy lejos de lo que nos propusimos a comienzos de año. Hoy tocamos fondo por distintas circunstancias, y tanto mis compañeros como yo sabemos que esto no es lo que queremos ni lo que merece nuestro club”, expresó Iturbe de entrada.

“En lo personal, me siento uno de los principales responsables por las distintas lesiones que me tocaron atravesar a lo largo de este semestre. Entiendo al hincha y sé que está en todo su derecho de reclamar”, agregó.

Eso sí, el futbolista negó rotundamente que haya estado jugando piqui, como lo acusó un hincha públicamente. “Quiero aclarar algo que se dijo y que es totalmente falso. Lo dicho por un tal Silvio Gamarra, sobre que me fui a jugar piqui, no es cierto y lo puedo asegurar al 100 porque si hubiera sido así, alguna prueba o algún video lo haría público. Si hay algo que siempre tuve fue responsabilidad y respeto por esta profesión, sabiendo a lo que nos exponemos”, explicó.

¿Fueron a farrear después de perder?

Los palos para algunos jugadores no terminaron en “La Nueva Olla”. En redes sociales saltó una feroz acusación de que un grupo estuvo farreando en un local llamado “Casa Colombo” luego de la caída ante 2 de Mayo. Aparecieron videos donde se puede ver a Ignacio Aliseda y Jorge Morel, entre otros, saliendo del local y en pleno festejo. Según dijeron algunos también que se trataría del festejo por el cumpleaños de la esposa de Morel, que aparece en un video con una torta. También saltó el rumor de que el festejo habría sido después del partido con Rubio Ñu la semana pasada y no este lunes.

“Nos están fundiendo como club”

El que le puso el pecho a la situación tensa que se armó en “La Nueva Olla” fue el vicepresidente “Lucho” Ortega, quien prometió a los hinchas que se van a tomar medidas.

“Nosotros somos los más dolidos. Ustedes no se imaginan el esfuerzo económico que estamos haciendo para tratar de estar al día. Este partido que hicieron hoy no se merecen ustedes y no nos merecemos nosotros como directiva”, tiró.

“Yo lo único que te voy a prometer es que nosotros nos vamos a reunir y vamos a decir: ‘estos tipos no nos sirven, nos están fundiendo como club’”, agregó.