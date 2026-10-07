¡Todo Biento! Jueza ordena la libertad del exvocalista de “Pipa para Tabaco” Pedro Lerea salió en libertad por compurgamiento de su condena por narcotráfico.

La jueza Sandra Silveira firmó la orden de libertad del cantante Pedro Lerea, exvoz líder de la banda “Pipa para Tabaco”, al cumplir la totalidad de su condena de cinco años de privación de libertad.

Lerea había sido castigado por tenencia, consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y su sentencia de cinco años de prisión había sido dictada en el 2025.

En setiembre del 2024, el músico había sido condenado a tres años y siete meses de encierro en el primer juicio. Sin embargo, la fiscalía apeló esa sentencia y en la Cámara de Apelaciones se anuló la resolución y fue a nuevo juicio, donde fue condenado a cinco años de cárcel.

El artista había sido detenido en el año 2021 había sido detenido en un allanamiento en su domicilio donde fueron incautado el “polvito blanco” y “plantitas verdes”, además de una balanza y dinero en efectivo, ocultas en una riñonera.