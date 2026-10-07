Tras la granizada ya inventan de todo para salvar los autos Donde otros ven un problema, el paraguayito ya está viendo cómo solucionarlo ¡y si se puede sacar una platita, mejor todavía! Después del feroz tempo…

Los muchachos se ingenian para no volver a ser blancos de la granizada.

Donde otros ven un problema, el paraguayito ya está viendo cómo solucionarlo ¡y si se puede sacar una platita, mejor todavía! Después del feroz temporal del sábado, que dejó techos como colador y parabrisas hechos añicos, aparecieron rapidito las “ideas salvadoras” para evitar que el próximo granizo vuelva a hacer de las suyas.La granizada fue un verdadero dolor de cabeza para los propietarios de vehículos.

Muchos tuvieron que meter mano al bolsillo para cambiar parabrisas, reparar abolladuras y solucionar los destrozos que dejó la tormenta. Pero mientras unos todavía están haciendo cuentas para ver cuánto les va a costar el chiche, otros ya están pensando en cómo evitar el próximo golpe. En las redes sociales comenzaron a aparecer ofertas de todo tipo para proteger los vehículos de los “cascotes” de hielo que cayeron del cielo.

Y como dice el famoso dicho: “más vale prevenir que lamentar”, una casa dedicada a la venta de espumas para colchones publicó en Instagram una curiosa propuesta: utilizar planchas de espuma para cubrir el techo y el parabrisas del vehículo.

“Que el granizo no te sorprenda. Anticipate al próximo temporal”, señala la publicación, que además ofrece cortes personalizados, porque —como explican— no todos los vehículos tienen el mismo tamaño.La propuesta ya empezó a llamar la atención y los pedidos, según comentan, estarían llegando como pan caliente.

Pero la cosa no termina ahí, otra de las alternativas que circulan en redes es una carpa inflable tipo garaje portátil, que funciona con un motor para inflarla y no necesita estructuras metálicas.

La idea es meter el vehículo entero adentro de la carpa y dejarlo bien protegido, especialmente cuando Meteorología avisa que se viene “fidemundo”.