[VIDEO] ¿Destruyeron a propósito el vestido de nuestra Miss Grand? En el día de hoy se está llevado a cabo las preliminares del Miss Grand Internacional, donde las candidatas tienen su prueba de fuego ante el jurado,…

En el día de hoy se está llevado a cabo las preliminares del Miss Grand Internacional, donde las candidatas tienen su prueba de fuego ante el jurado, deben poner toda la carne al asador para llegar al top.

Micaela Viveros hizo lo suyo, en el desfile con traje alegórico y traje de baño deslumbró con todo, pero de lo que todos hablan el del sabotaje que le hicieron con su vestido de gala.

Missólogos fueron los que pegaron el grito al cielo y comentaron en redes sociales que el traje de gala de Miki fue adulterado y doblado a la fuerza en el backstage minutos antes de que ella pisara la pasarela.

A simple vista se puede ver la parte de la cintura tuvo un problema, lo que hizo que el vestido no le quede bien ajustado al cuerpo. En redes confirmaron que la misma Micaela lloró al descubrir el estado de su vestido de gala, pero logró reponerse y dio todo de sí para hacer un gran papel en el desfile. ¿Qué fue lo que realmente pasó?