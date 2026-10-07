[VIDEO] Hay todo tío para el pira caldo La influencer Shuli Riquelme no le tiene luego miedo a nada y sabe hacer de todo ra´e. Lo cierto es que movió su cuerpo latino hasta el río para dedi…

La influencer Shuli Riquelme no le tiene luego miedo a nada y sabe hacer de todo ra´e. Lo cierto es que movió su cuerpo latino hasta el río para dedicarse a una de sus pasiones, en compañía de un amigo. La Sole´i como le dice el rollo, tiene todo el talento del mundo para atrapar pescaditos.

“La pesca es mi pasión”, escribió en su Instagram mientras posaba a orillas del río con su kepi y liñada en el agua, en la espera de algún ejemplar. En parte del video se ve como un éz pequeño cayó en la trampa, mordió el anzuela y quedó atrapado con la carnada, para posiblemente ser parte del delicioso pira caldo que hacen los paraguayos.