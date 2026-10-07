Buscar
Farándula

[VIDEO] Hay todo tío para el pira caldo

La influencer Shuli Riquelme no le tiene luego miedo a nada y sabe hacer de todo ra´e. Lo cierto es que movió su cuerpo latino hasta el río para dedi…

| Por Gustavo Martinez
Agregar Crónica en
| Por Gustavo Martinez
Su pasión es la Pesca he´i La Sole´i.

La influencer Shuli Riquelme no le tiene luego miedo a nada y sabe hacer de todo ra´e. Lo cierto es que movió su cuerpo latino hasta el río para dedicarse a una de sus pasiones, en compañía de un amigo. La Sole´i como le dice el rollo, tiene todo el talento del mundo para atrapar pescaditos.

“La pesca es mi pasión”, escribió en su Instagram mientras posaba a orillas del río con su kepi y liñada en el agua, en la espera de algún ejemplar. En parte del video se ve como un éz pequeño cayó en la trampa, mordió el anzuela y quedó atrapado con la carnada, para posiblemente ser parte del delicioso pira caldo que hacen los paraguayos.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias