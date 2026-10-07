[VÍDEO] Hinchas de Estudiantes aplauden a Arzamendia en su regreso El paraguayo volvió a jugar un partido oficial con el “pincharrata” luego de 10 meses y fue recibido con aplausos por parte de la afición platense.

Este pasado 5 de octubre, el jugador paraguayo Santiago Arzamendia, volvió a disputar un partido oficial en la Primera de Estudiantes de La Plata, esto luego de haber pasado casi un año fuera de las canchas debido a una lesión sufrida en diciembre pasado, durante la final del Torneo Clausura argentino.

El lateral compatriota ingresó a los 89 minutos, y los hinchas presentes no dudaron en hacerle sentir su cariño en el momento en el que ingresaba para reemplazar a Joaquín Tobio.

#EDLP | ✅🇵🇾 Después de 296 días, Santiago Arzamendia vuelve a jugar un partido oficial con Estudiantes. pic.twitter.com/qzFRNyR1XD — Talo Montero 🎙️🏟️ (@TaloMontero01) October 5, 2026

Al finalizar el encuentro fue consultado sobre cuánto significó esa ovación: “Mucho. La gente siempre me demostró su cariño desde el momento de la lesión. Quería que llegue este momento porque sabía que iba a ser único, que iba a ser un gran momento”.

Debido a su lesión, Arzamendia terminó perdiendo las chances de pelear por un lugar en la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo, y ahora mencionó que está “contento por la vuelta. Fueron casi 300 días duros, duros porque no estábamos jugando mucho y quería ayudar al equipo y no podía”.