[VIDEO] ¿Laschi miran el “bulto”? Wilson González y Nati Sosa Jovellanos hicieron show jeyma en el programa Antes que Nadie cuando empezaron a hablar de los “bultos” que son controlad…

Wilson González y Nati Sosa Jovellanos hicieron show jeyma en el programa Antes que Nadie cuando empezaron a hablar de los “bultos” que son controlados por laschi. La locutora quedó sorprendida ndaje y no podía creer que esa es una práctica que tienen algunas mujeres para sacar las medidas a ojimetro.

“Claro que miran. Es más, hay hombres que hasta se ponen medía ahí para que resalte”, confesó el locutor la técnica de unos cuantos para mentir a las vistas. Los seguidores al toque empezaron comentar la situación y efectivamente una de laschi tiró, “ahí es a ojimetro el tema” entre risas.