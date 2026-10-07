[VÍDEO] ¡Lloré! Ronaldinho y un emotivo mensaje a Messi El ex jugador brasileño, padrino de Lionel en sus primeros días en la primera del Barsa, publicó un conmovedor mensaje de despedida para este luego de su retiro de la Albiceleste.

En medio de la emoción por el que fue el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, este pasado martes por la noche ante Benín en el Monumental, muchos pares del astro albiceleste se pronunciaron, destacándose la emotiva carta publicada en sus redes sociales por el que adoptó como su protegido a Lio en sus primeros días en el plantel principal del Barcelona en 2004, Ronaldinho.

Las palabras del ex 10 brasileño fueron: “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.

Lionel Messi debutó en la primera del Barcelona en Octubre del año 2004, momento en el cual Ronaldinho era la absoluta estrella del equipo y prácticamente el mejor jugador del mundo. Este adoptó a Messi como su protegido desde aquellos primeros días, floreciendo una amistad muy grande entre ambos desde entonces.

Ronaldinho fue tan fundamental en aquellos tiempos para la joven carrera de Lio, que hasta fue el responsable de darle una espectacular asistencia para su primer gol, convertido ya en mayo de 2005 ante el Albacete teniendo solo 17 años.