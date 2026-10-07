[VIDEO] Lo que se dijo del azulgrana y le puso en modo lloro a Lari Riquelme “El 99% son muertos de los jugadores que están en Cerro Porteño”, empezó diciendo el panelista de TV Pepe Cardenas en el programa Gol de Medianoche. …

“El 99% son muertos de los jugadores que están en Cerro Porteño”, empezó diciendo el panelista de TV Pepe Cardenas en el programa Gol de Medianoche. Al toque cambió todo la carita de Lari Riquelme quien empezó a lagrimear por la crítica situación que vive su club y Marcelo Burgos dejó en descubierto, “está llorando Larisa Riquelme. Está llorando Larisa Riquelme. No, no, ¿por qué?”, insistió.

La rabia de Cardenas como hincha del ciclón fue más grande y siguió, “bueno, yo salgo de la onda de estar triste por un equipo que tiene jugadores muertos. La verdad, el 99% son muertos de lo que están en Cerro Porteño. Y una falta de respeto a una gran institución. como la es la soberana, están juveniles”, disparó hacía los que no mojan la camiseta.

Su remate fue más contundente y duro, y ponle el zócalo, ponle el zócalo. No merecen la camiseta de Cerro, les queda grande a todos los que están en el ciclón. No puede perder cuando de mayo, le mando un gran abrazo de mayo que es un gran club. Pero lo dejamos acá”, finalizó.