[VÍDEO] Osẽma atu Aquiles con todo, luego de la derrota azulgrana El ex jugador del Ciclón publicó un vídeo en sus redes sociales con un pedido expreso al DT, Gustavo Costas, luego de la humillante caída de ayer ante 2 de Mayo.

Aquiles reapareció para tirotear con todo contra los jugadores de Cerro luego de la caída ante 2 de Mayo.

La derrota de Cerro Porteño anoche ante el 2 de Mayo en La Nueva Olla no dejó indiferente a ningún cerrista, entre los cuales se encuentra el ex zaguero Carlos Aquiles Báez, quien de hecho supo ser dirigido por el actual DT azulgrana, Gustavo Costas. El ex campeón con el Ciclón tiroteó con todo contra los actuales jugadores.

Aquiles afirmó que estos no están respetando a la institución y se puso como la voz del hincha, denunciando aparentes indisciplinas por parte de ciertas figuras del plantel, aunque no se animó a dar nombres.

Posteriormente se dirigió directamente al entrenador Gustavo Costas, al que directamente pidió que dé espacio a los juveniles de la casa, asegurando que sentirán el respaldo de la hinchada, sacando del medio a quienes ya tuvieron su momento y “revancha” dentro del equipo.

La derrota de Cerro anoche ante el 2 de Mayo terminó de sepultar las pocas esperanzas que el Ciclón tenía de seguir soñando con el campeonato Clausura, por lo que ahora debe centrarse única y exclusivamente en ganar la Copa Paraguay, la cual no ha levantado hasta ahora, todo esto mientras busca no perder terreno en el acumulativo para llegar a la Libertadores del próximo año.