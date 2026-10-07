[VIDEO] ¿Te imaginas a Chirola cantando y bailando con Los Temerarios?

Con una ocurrencia más para el cuaderno, la locutora Nathu González hizo estallar de risa a loperro al compartir un video donde se imagina como sería una colaboración musical entre Kchiporros y la legendaria banda de Los Temerarios.
En el audiovisual suena Pobre Tonto Enamorado y se lo ve al músico paraguayo, Chirola meneando la cadera al son del ritmo tropical que hace corear a todos en las fiestas. Al toque saltaron los comentarios, “mi sueño con 40° de fiebre”, he´i una por ahí, mientras que otras ya le aprobaron luego ya a su doña Anto Volpe.