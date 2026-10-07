[VIDEO] ¿Te imaginas a Chirola cantando y bailando con Los Temerarios? Con una ocurrencia más para el cuaderno, la locutora Nathu González hizo estallar de risa a loperro al compartir un video donde se imagina como sería…

10 MILLONES DE GUARACAS. Es lo que Nathu González asegura haber perdido por culpa del rayo que cayó cerca de su casa.

Con una ocurrencia más para el cuaderno, la locutora Nathu González hizo estallar de risa a loperro al compartir un video donde se imagina como sería una colaboración musical entre Kchiporros y la legendaria banda de Los Temerarios.

En el audiovisual suena Pobre Tonto Enamorado y se lo ve al músico paraguayo, Chirola meneando la cadera al son del ritmo tropical que hace corear a todos en las fiestas. Al toque saltaron los comentarios, “mi sueño con 40° de fiebre”, he´i una por ahí, mientras que otras ya le aprobaron luego ya a su doña Anto Volpe.