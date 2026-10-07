[VIDEO] ¿Vieron el abrazo contenedor que le dio Yolanda a Belén Rivas? Se sorprendió voi la periodista Belén Rivas del Treces cuando Yolanda Park de la nada le regaló un abrazo. Su cara de sorpresa lo dijo todo, hasta qu…

Se sorprendió voi la periodista Belén Rivas del Treces cuando Yolanda Park de la nada le regaló un abrazo. Su cara de sorpresa lo dijo todo, hasta que creyó el cuento la rubia de la comunicación. Pero resulta ser que todo formaba parte de un chiste, porque Belén estaba saboreando una deliciosa torta, lo que fue aprovechado por la Yota.

Resulta ser que después de haber entregado el abrazo, Park agarró el tenedor con el que su compañera saboreaba la torta para decirle, “ese fue un abrazo ‘con-tenedor”. El rollo estalló de la risa en los estudios y el chiste de la presentadora de televisión calzó de fino en el show.