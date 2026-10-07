Vitamina parece que ipochy con Alfaro por criticar a Olimpia El entrenador del Decano se mostró algo incómodo por lo dicho por el DT albirrojo acerca de su equipo mientras hablaba del mal estado del fútbol paraguayo.

Pablo “Vitamina” Sánchez, DT de Olimpia habló anoche en conferencia de prensa luego del empate ante Nacional en el Defensores del Chaco por 1-1, resultado que dejó a su equipo empatado en puntos con Libertad en la punta del campeonato. En el medio de su alocución, el entrenador hizo alusión a las declaraciones del entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, acerca del Franjeado.

El DT albirrojo dijo básicamente que el fútbol paraguayo debía mejorar y puso como ejemplo la poca profundidad de análisis que existe, poniendo como ejemplo que todos parecían haberse olvidado de que Olimpia venía de una eliminación internacional ante un equipo que pelea el descenso solo porque ganó el clásico días después.

“Me hubiera gustado que no nombre a Olimpia. Tampoco que le baje el precio a la liga, pero básicamente que nombre a Olimpia porque a partir de ahí ustedes me iban a estar preguntando esto que me estás preguntando”, dijo “Vitamina“.

“Hubiera preferido que esto no suceda, que no exista esta pregunta. Pero la pregunta está y lo tengo que responder. Voy a ser muy cortito, quizas escueto y respetuoso. Yo no hablo de mis colegas, elijo no hacerlo y claramente tengo una opinión formada que la comparto con la dirigencia, con el cuerpo técnico, de hecho se habló estos días que pasaron, pero me la guardo para mí”, cerró el DT franjeado.