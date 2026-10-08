Abuelo de 85 años da cátedra de salud andando en bici Es muy querido en la ciudad de Villa Hayes.

Un guapo de aquellos nos enseña el secreto para llegar mbarete a los 85 años y seguir pedaleando con todo. Don Juan Fernando Galeano, un arriero guapito de Villa Hayes, anda en bicicleta para todos lados y causa furor en las calles. Con sus 85 años bien llevados, el abuelo no le tiene miedo a los años y se mueve con una energía envidiable sobre dos ruedas.

El longevo ciclista explicó cómo es que con esa edad sigue teniendo tantas pilas para seguir laburando. “Trabajé 40 años en el Chaco como encargado de estancia de un capitán de guerra en Gral. Bruguez, haciendo de todo, acarreaba animales, instalaba alambrado, trabajaba en la huerta, ordeñaba vacas, todo bajo el sol. De todo hacía”, contó a Crónica.

Agregó que “nos levantábamos a las 3:30 de la madrugada ya, tomaba mate y luego ya empezaba los quehaceres. Pero así también a las 6:30 de la tarde ya tenía que cenar todo y ya descansábamos”.

En cuanto a la alimentación explicó que “comía locro, leche de vaca, poroto, carne de primera. Comíamos sano siempre y no salíamos por las noches, no había nada luego por el Chaco”.

El abuelo, que es oriundo de Villa Hayes, y desde niño ya se había ido al suelo chaqueño. “mi hermano me había llevado al Chaco a los 12 años y estuve trabajando ahí más de 45 años y luego volví a mi ciudad. Ahora tengo mi huertita y un pequeño retablo, donde tengo mis vacas y tengo el sueldo de la tercera edad. De eso vivo”.

La gente de Villa Hayes lo quiere mucho y cada vez que va a buscar a sus animales en bici le saludan al pasar. “Siempre me muevo con mi bicicleta, para buscar a mis animales, para hacer compras o ir al supermercado. Y la gente me aprecia mucho y siempre me saluda al pasar”.

Juan Fernando Galeano sigue dándole con todo al pedal. (Foto: Gustavo Caballero)

Tiró una crítica a la juventud hoy en día

El abuelo villahayense sostuvo que “hoy en día los jóvenes ya no quieren trabajar, ya casi nadie va al Chaco para hacer trabajos. Antes era diferente. Además veo mucho que hoy en día el celular le hace haragán a la gente, todo el día están conectados al aparato y no hacen nada”.