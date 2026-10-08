¡Amor incondicional! Comunicador recibió recomendaciones de su mamá para afrontar el tiempo vai El amor y cuidado de una madre hacia sus hijos es algo incomparable, no importa cuantos años tenga el retoño de su mami e igual van a recibir las rec…

El amor y cuidado de una madre hacia sus hijos es algo incomparable, no importa cuantos años tenga el retoño de su mami e igual van a recibir las recomendaciones correspondientes, sea por el mal tiempo o la mala hora u otra situación que le toque a loperro ausentarse de su casa.

El periodista Ronaldo Morínigo del programa “Será una Gran Tarde” de canal Trece compartió un reel muy divertido en las redes sociales.

Se trata de unos audios que le envió su mamá juussto en el momento que caía la tormentaza del sábado pasado, cuando Ronaldo estaba cubriendo el primer día del World Skate Games Asu 2026.

“Mi mamá preocupada por la tormenta y yo haciendo cualquier macanada para no irme a casa” estaba titulado el video, con imágenes de las entrevistas que estaba realizando en esa cobertura de prensa pero con los audios de su mamá.

“Vos estas viniendo mi hijo...atende que na mi hijo, hake cable suelto, de todo ha de haber por la calle, atende que hijo. Si llueve más que no cruces, esperá nomás”, decía uno de los mensajes.