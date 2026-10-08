BCP confirma que ueno bank adoptó medidas sobre empresas vinculadas La respuesta del Banco Central al Senado describe las verificaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos y los ajustes implementados por la entidad para adecuar determinadas exposiciones a los límites prudenciales.

En medio de los cuestionamientos recientes sobre ueno bank, la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado aporta precisiones sobre las operaciones con empresas vinculadas. Uno de los datos centrales es que el organismo supervisor identificó situaciones que requerían ajustes y confirmó que la entidad adoptó medidas para atender esos requerimientos y cumplir con las observaciones regulatorias.

La documentación señala que, tras analizar diferencias entre registros, la Superintendencia de Bancos formuló un pedido de adecuación el 5 de junio de 2026. El banco comunicó posteriormente que el 15 de junio se había encuadrado dentro de los límites identificados, en el plazo legal aplicable. Las tareas de verificación continuaron y el 24 de julio se requirió incorporar otras sociedades al grupo de vinculadas y recalcular la exposición crediticia consolidada.

Según la respuesta del BCP, ueno bank incorporó las sociedades señaladas y realizó los ajustes necesarios para adecuar esas exposiciones a los límites prudenciales. Este dato no elimina la importancia de las observaciones iniciales, pero permite conocer la secuencia completa: detección, requerimiento, respuesta y medidas correctivas adoptadas.

En el sistema financiero, conviene distinguir entre una observación surgida durante la supervisión y la situación financiera general de una entidad. Una observación sobre operaciones concretas no demuestra, por sí sola, problemas de solvencia o liquidez ni que los depósitos estén comprometidos. Para evaluar esos aspectos se requieren indicadores específicos de capital, liquidez, calidad de activos y gestión de riesgos.

La misma respuesta informa que permanece en curso un sumario administrativo relacionado con la posible financiación indirecta de una venta de cartera. Ese procedimiento debe diferenciarse de las adecuaciones ya efectuadas en materia de límites, y su existencia no supone una decisión sancionatoria firme.

El documento permite establecer un punto relevante para la discusión pública: hubo verificaciones del supervisor, requerimientos concretos y medidas adoptadas por el banco. Conocer tanto las observaciones como las respuestas es indispensable para analizar el caso con precisión y sin adelantar conclusiones sobre asuntos todavía pendientes.