¡Bellura! Ñande Miss Teen Mundial 2026 está nominada en un súper concurso La Miss Teen Mundial 2026 Alondra Espinoza está nuevamente nominada para un concurso de belleza mundial, según la publicación de la página oficial de…

La Miss Teen Mundial 2026 Alondra Espinoza está nuevamente nominada para un concurso de belleza mundial, según la publicación de la página oficial de Miss Teen Mundial en Instagram

La paraguayita juky está ternada para en la categoría Teen Máxima del Año 2026, que es una celebración que reconoce el impacto de una nueva generación de soberanas de belleza, el talento, la proyección y el impacto de las jóvenes en la sociedad.

Alondra va a participar en las categorías: Teen Máxima of the Year, Teen Exitosa of the Year, Teen Face of the Year, Teen Revelation of the Year y Tee by Edwin Misso