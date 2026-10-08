Dani Vallejo es el primer paraguayo en ganar en Masters chino El tenista nacional hizo historia en el torneo realizado en la ciudad de Shanghái al ganar su primer partido.

El tenista paraguayo número 1 y recientemente número 52 del ranking mundial, Daniel Vallejo, consiguió esta madrugada una histórica victoria en su partido debut en el Masters 1000 de Shanghái, China, logrando imponerse por 6-3 y 6-1 ante el francés Valentin Royer tras 1 hora y 1 minuto del partido correspondiente a la primera ronda.

Con este resultado, el compatriota hizo historia convirtiéndose en el primer paraguayo en celebrar un triunfo en este importante certamen acercándose aún más al objetivo de meterse entre los 50 mejores tenistas del planeta, estando a tan solo dos puestos de alcanzar dicho hito.

En la segunda ronda, Dani Vallejo se volverá a cruzar con el estadounidense Tommy Paul, rival con el cual ya ha chocado dos veces este año, cayendo en ambas oportunidades. El paraguayo se encuentra prolongando su buena gira asiática, en la que logró varios triunfos en los diferentes torneos que disputó y en el que además alcanzó los cuartos de final en Tokio.

Ahora, una eventual victoria más podría asegurarle los puntos que necesita para convertirse en el tercer paraguayo de la historia en alcanzar la barrera de los 50.