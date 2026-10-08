¡Doble Díez! Dallys Ferreira homenajeó a Taiwán La conductora Dallys Ferreira del canal Trece estuvo presente en la recepción de gala realizada en la Embajada de la República de China (Taiwán) por …

La conductora Dallys Ferreira del canal Trece estuvo presente en la recepción de gala realizada en la Embajada de la República de China (Taiwán) por el festejo del Doble Diez, que conmemora el aniversario de Taiwán.

Dallys compartió con sus seguidores de las redes sociales unas lindas postales y un mensaje de salutación avei a la hermana isla de Taiwán.

“Fui invitada por la embajada de Taiwán a la conmemoración del aniversario de la República de China (Taiwán), son 115.º aniversario de la República de China (Taiwán). La recepción fue encabezada por el actual embajador taiwanés en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, y reunió a autoridades nacionales, diplomáticos, empresarios, representantes institucionales”, escribió la comunicadora en Instagram.

El 10 de octubre de 1911 se proclamó la República de China en el continente, cuya fecha de creación se usa como referencia oficial de fundación del país amigo de Paraguay.