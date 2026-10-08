Dos paraguayos cayeron con piezas de fusil en un control Se dio en el Puente de la Amistad, en el este del país.

Ojepilla partes de fusil en un auto en donde viajaban 2 paraguayos en la frontera.

Dos paraguayos cayeron bien atrapados con piezas de fusil ocultas en el Puente de la Amistad. Los sospechosos, que resultaron ser cuñados, iban a bordo de un ómnibus internacional rumbo a Foz.

Agentes de la Receita Federal atajaron para el control a una mujer con bebé y a su pariente. Los viajeros llevaban un enorme cargamento de perfumes bien repartidos en varias bolsas de plástico.

Al principio los uniformados pensaron que se trataba de un simple caso de contrabando de colonias. Pero cuando revisaban las bolsas, descubrieron piezas de armamento envueltas en plástico burbuja.

Las partes de fusil estaban camufladas bien abajo entre los frascos de perfume para burlar el control. Los dos paraguayos fueron esposados al toque en flagrancia cerca de las 05:45 de la mañana.

El dúo quedó inmediatamente bien guardado a cargo de los agentes de la Policía Federal brasileña. Los traficantes quisieron hacerse los perfumados pero terminaron atrapados con las armas en la mano.