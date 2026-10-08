En Olimpia ya se piensa en renovar con Hugo Sandoval El delantero ha sido de los más destacados dentro del plantel Franjeado durante esta temporada.

En Olimpia ya se habla de una posible renovación con Hugo Sandoval.

El representante del jugador de Olimpia Hugo Sandoval, Hugo Gaona, habló sobre su representado asegurando que a este no le pesa jugar con la camiseta del Decano, y en conversación con el programa Fútbol a lo Grande, también dio detalles de su actual situación contractual con la entidad de Para Uno.

Gaona explicó que “él tiene contrato de préstamo de Recoleta con Olimpia. Es por un año (hasta diciembre), con opción de seis meses más. También el jugador tiene un contrato de un año con extensión de seis meses”.

Además detalló que la entidad franjeada tiene la posibilidad de adquirir un porcentaje del pase del futbolista por un monto cercano a los USD 250.000 por el 50%, “dependiendo de cuándo Olimpia va a hacer uso de la opción”.

Según comenta también Gaona, el acuerdo contempla condiciones adicionales para extender dicho porcentaje mediante metas pactadas de un 30% más, a la par que aseguró que las partes ya se encuentran hablando al respecto.