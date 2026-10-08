¡Escándalo! Perla Alegre armó sarambí y quedó detenida La mediática exmodelo y artista Perla Alegre fue arrestada por efectivos de la Policía Nacional tras una denuncia presentada por personal del cuerpo …

La mediática exmodelo y artista Perla Alegre fue arrestada por efectivos de la Policía Nacional tras una denuncia presentada por personal del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Capiatá.

Perla fue demorada por el supuesto hecho de perturbación de la paz pública ndaje, en las inmediaciones del Km. 23 de la Ruta PY 02 y la calle Excombatiente Aurelio Gaona de esa ciudad.

Según el informe policiaco de la Com. 8ª Central, los uniformados acudieron al local de los apagafuegos, quienes manifestaron que la cuerona solicitó ayuda pero de formal argel guasú voi ha omombopa cosas por el blindex del cuartel.

La exmodelo fue trasladada hasta la comisaría, donde siguió armando sarambi, según el parte policial, al ser ingresada a una de las celdas.

Perla fue llevada upei hasta el Hospital Distrital de Capiatá para ser evaluada por los médicos. La acusada de armar el escándalo se negó a soplar el pito de la Patrulla Caminera.

Por disposición de la fiscal de turno, la cuerona se quedó en la casita de los volai y puesta a disposición de la Unidad Penal Número Uno de Capiatá.