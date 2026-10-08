Ex candidato cerrista acusa a dirigencia de tapar mala gestión de Zapag Carlos Rejala criticó duramente a la actual presidencia del club luego que apartaran a cinco futbolistas del plantel.

El ex candidato a la presidencia de Cerro Porteño a principios de este año, Carlos Rejala, habló luego de la decisión de la actual dirigencia, liderada por Blas Reguera, por el mal momento que está pasando el equipo, tiroteando de paso por la decisión de apartar a cinco jugadores del plantel.

En este sentido, acusó a los que manejan actualmente el club de intentar tapar todos los años de mala gestión de Juan José Zapag, el cual estuvo de facto más de 15 años en el poder, desde 2009 hasta principios de este año.

“Nunca hubo una auditoría como la gente y el que hoy se lamenta que no haya plata, lo que quiere hacer es tapar 16 años de nefasta gestión de la era Zapag, al día de hoy, USD 70.000.000 en deuda”, afirmó el ex postulante a la presidencia azulgrana.

A su vez, recordó que mucho de lo que está ocurriendo, según él, ya lo había advertido en su momento durante su campaña: “No estaba tan loco. Decían que no entendía o no sabía lo que iba a pasar y en menos de un año están haciendo lo que repetimos en campaña. Les voy a pasar el copiar y pegar para que hagan todo, si empezamos por la cuestión básica de que sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto en Cerro Porteño”.

Según Rejala, el momento del Azulgrana era previsible y afirmó que “lo que más me da rabia es que sigan mintiendo y la mentira tiene patas cortas”.