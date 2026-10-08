Fernando Diniz dejó de ser DT del Corinthians El entrenador deja el cargo luego de apenas seis meses al frente del equipo de Sao Paulo.

El Corinthians de Brasil finalmente decidió desvincular al entrenador Fernando Diniz luego de seis meses en el cargo, siete derrotas consecutivas y una sorpresiva eliminación de Copa Libertadores ante el Estudiantes de la Plata cayendo de local. La decisión fue tomada luego de caer ante el Internacional de Porto Alegre por 2-1.

La derrota fue particularmente grave, ya que dejó al equipo en la decimosexta posición, muy cerca de la zona de descenso, recordando que en el fútbol brasileño, el sistema de promedios no corre. El directivo Marcelo Paz afirmó en rueda de prensa que es un “momento difícil”, pero que el equipo necesita “una nueva fase” y volver a puntuar.

En los 33 partidos jugados bajo el mando de Diniz en las diferentes competiciones, Corinthians consiguió 13 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Además de los malos resultados en el Brasilerao, el club fue eliminado de la Copa de Brasil y de la Libertadores en cuartos de final, derrotado por el Estudiantes de La Plata argentino en este último caso.

Durante sus seis meses al frente del equipo, Diniz vivió la crisis desatada por la renovación del jugador estrella, el holandés Memphis Depay.